Исправить uppod плеер на сайте. (DLE 10.4)

$40
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Закрыт3 заявки106 просмотров

На сайте движка DLE 10.4 необходимо исправить uppod плеер. Все работает корректно, кроме стриминга (его-то и надо перебрать). То-есть необходимо, чтобы видео воспроизводилось с любого места, без предзагрузки. Сейчас перемотка работает только по загруженной части.  

DLE
9 лет назад
Sanchopp
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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