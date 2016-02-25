Веб-программист, для подключения системы оплаты через сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Требуется программист PHP со знанием MySQL 

Обязательные профессиональные требования: 

- Уверенное знание PHP 

- MySQL продвинутый уровень 

- Обязательны навыки работы с CMS, Bitrix, Umi, WordPress, опыт работы в самописной CMS 

- Знание JavascriptAJAXjQuery 

- Базовые навыки вёрстки (HTML / CSS) 

Основная задача: 

К сайту pizzaiolovl.ru/ нужно привязать систему оплаты через банковскую карту (инструкция по привязки во вложении). 

Что конкретно нужно сделать: 

1. Добавить после 3 шага в корзине возможность выбора – "оплата наличными курьеру" "оплата банковской картой". 

2. При выборе "оплата банковской картой", переадресация на страницу банка для ввода данных по оплате. 

3. После завершения оплаты переадресация на страницу с текстом "Спасибо за Ваш заказ, оплата прошла успешно." 

На данном этапе интересуют сроки и стоимость реализации задачи. 

CMS – самописная. 

Обязательные личные требования: 

- неконфликтность и адекватность 

- терпение к моему перфекционизму, въедливости и обоснованным придиркам к 

деталям 

- соблюдение обозначенных вами же сроков 

- умение доводить работу до конца, даже если в процессе работы вы меня уже 

CSSHTMLMySQLPHPWordPress
9 лет назад
Renfort
Роман 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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