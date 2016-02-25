Веб-программист, для подключения системы оплаты через сайт

Требуется программист PHP со знанием MySQL

Обязательные профессиональные требования:

- Уверенное знание PHP

- MySQL продвинутый уровень

- Обязательны навыки работы с CMS, Bitrix, Umi, WordPress, опыт работы в самописной CMS

- Знание JavascriptAJAXjQuery

- Базовые навыки вёрстки (HTML / CSS)

Основная задача:

К сайту pizzaiolovl.ru/ нужно привязать систему оплаты через банковскую карту (инструкция по привязки во вложении).

Что конкретно нужно сделать:

1. Добавить после 3 шага в корзине возможность выбора – "оплата наличными курьеру" "оплата банковской картой".

2. При выборе "оплата банковской картой", переадресация на страницу банка для ввода данных по оплате.

3. После завершения оплаты переадресация на страницу с текстом "Спасибо за Ваш заказ, оплата прошла успешно."

На данном этапе интересуют сроки и стоимость реализации задачи.

CMS – самописная.

Обязательные личные требования:

- неконфликтность и адекватность

- терпение к моему перфекционизму, въедливости и обоснованным придиркам к

деталям

- соблюдение обозначенных вами же сроков

- умение доводить работу до конца, даже если в процессе работы вы меня уже