нужна программка для автоматического выполнения задания на сайте seosprint.net. Программа должна сам открывать задание и ставить ответ шаблон, заранее приготовленный ( он будет один ко всем заданиям) и отправлять на проверку.Открывать следующее задание , вставлять ответ ...
Веб-программист, для подключения системы оплаты через сайт
Требуется программист PHP со знанием MySQL
Обязательные профессиональные требования:
- Уверенное знание PHP
- MySQL продвинутый уровень
- Обязательны навыки работы с CMS, Bitrix, Umi, WordPress, опыт работы в самописной CMS
- Знание JavascriptAJAXjQuery
- Базовые навыки вёрстки (HTML / CSS)
Основная задача:
К сайту pizzaiolovl.ru/ нужно привязать систему оплаты через банковскую карту (инструкция по привязки во вложении).
Что конкретно нужно сделать:
1. Добавить после 3 шага в корзине возможность выбора – "оплата наличными курьеру" "оплата банковской картой".
2. При выборе "оплата банковской картой", переадресация на страницу банка для ввода данных по оплате.
3. После завершения оплаты переадресация на страницу с текстом "Спасибо за Ваш заказ, оплата прошла успешно."
На данном этапе интересуют сроки и стоимость реализации задачи.
CMS – самописная.
Обязательные личные требования:
- неконфликтность и адекватность
- терпение к моему перфекционизму, въедливости и обоснованным придиркам к
деталям
- соблюдение обозначенных вами же сроков
- умение доводить работу до конца, даже если в процессе работы вы меня уже
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