Скрипты для сайте. Один сложный, другие стандартные

Добрый день коллеги. Нужно сделать по сути 4 страницы. Бюджет 14.000р.

1. главная. Скрипты для этой страницы:

кликабельное меню сверху

вход/регистрация на сайте

счетчик оставшихся мест, единственное с чем может быть сложность

Кнопки. при наведении меняют цвет

Стрелочки, при нажатии поворачивается куб на 1 грань

Скрипт с комментариями – рядом пишется общее число комментариев, на страницу подгружаются последние 10 комментариев, ниже кнопка показать последние 10 комментариев, можно оставить свой комментарий. после авторизации

форма обратной связи

2. анкета/выбор места, самое сложное

скрипт для сайта по составлению картины мозайки. Пример yadi.sk/i/f-hhECJsp48Uw

Пример решения этой задачи geektimes.ru/post/82266/

Задача глазами пользователя сайта:

На сайте куб с 6-ю картинками

каждая сторона разделена на 2500 ячеек (50*50) изначально все ячейки пустые

человек выбирает сторону

выбирает место/ячейку на стороне

загружает фотографию

сторона куба обновляется с новой фотографией

еще по мелочам:

скрипт поворота куба

скрипт разворачивания стороны

скрипт выделения шага

появление анкеты

кнопка далее

форма оплаты

добавление фото после оплаты

обновление числа свободных мест

невозможность оставвить анкетту без фото

возможность запретить менять фотографию

нет меню

фото в виде ромба

репост

участие в конкурсе

партнерская программа

сертификат

3. о проекте

текст+ кнопка стать участником

4. конкурс

все просто, текст + кнопка принять участие

Верстка дизайна в работу не входит. Но если возьметесь за нее плачу еще 5000р

оплата по частям, по мере выполнения работ.

Если готовы выполнить эту задачу напишите в ответе, сможете ли сделать скрипт с мозайкой. Все подробности объясню при разговоре голосом по скайпу.