Бот рулетки csgo steam

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Здравствуйте.

Нужно переписать готового бота. Работает хорошо но бывают ошибки с отправкой выигрыша.

9 лет назад
shatennf
Максим 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров