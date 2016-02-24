Нужен спец js, css, html для создания калькулятора и факЮ

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Надо сделать некоторые сложные моменты в лендинге(Landing Page, lp,) – калькулятор, faq 

лендинга превью тут - 

https://drive.google.com/file/d/0B012deu2cQ6NTWt1c0ZudElvTEx1b0FwZ3lMOGd4UFBBQ1VF/view

псд могу скинуть 

у меня есть от куда можно взять что-то похожее, впринципе надо переделать. под дизайн. тоесть принимаю когда css уже полностью в нашем дизайне. 

лендинг будет верстаться в lpgenerator (лпгенераторе) 

доступ не смогу дать...  так что, может понадобиться трансляцией помочь их вставить в конструктор! 

1) пишите цену 

2)когда сможете приступить 

3)скайп ваш!

зы: у меня есть уже например скрипт для фак ю... мне надо в дизайн его сделать

да и калькулятор можно от сюда попробовать достать app-global.ru и только в дизайне оформить останется

CSSHTMLJavaScript
9 лет назад
nupash
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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