Нужен спец js, css, html для создания калькулятора и факЮ

Надо сделать некоторые сложные моменты в лендинге(Landing Page, lp,) – калькулятор, faq

лендинга превью тут -

https://drive.google.com/file/d/0B012deu2cQ6NTWt1c0ZudElvTEx1b0FwZ3lMOGd4UFBBQ1VF/view

псд могу скинуть

у меня есть от куда можно взять что-то похожее, впринципе надо переделать. под дизайн. тоесть принимаю когда css уже полностью в нашем дизайне.

лендинг будет верстаться в lpgenerator (лпгенераторе)

доступ не смогу дать... так что, может понадобиться трансляцией помочь их вставить в конструктор!

1) пишите цену

2)когда сможете приступить

3)скайп ваш!

зы: у меня есть уже например скрипт для фак ю... мне надо в дизайн его сделать

да и калькулятор можно от сюда попробовать достать app-global.ru и только в дизайне оформить останется