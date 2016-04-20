Разработка сайта-агрегатора цен на лекарства

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок225 просмотров

Необходимо разработать сайт-агрегатор лекарств.

Данные для сайта (лекарства и цены на них предоставляются в виде фида партнерской программой - 4 файла для 4 интернет-аптек).

По функционалу сайт похож на farmspravka.info

Сайт желательно сделать на популярном движке (Друпал/Вордпресс)

Верстка - адаптивная.

Бюджет - $300

DrupalWordPress
9 лет назад
laslogwi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$300
15 дней
Проект был выполнен качественно и в срок. Хорошее взаимодействие. Проконсультировал по проблемам, которые возникли при заливке проекта на свой сервер.
Толковый заказчик, разбирается в работе, четко ставит задачи, вовремя оплачивает, рекомендую

Заявки фрилансеров

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад