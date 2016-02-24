Программа для ввода гугл рекапчи

Интересует автоматизированный ввод гугл рекапчи ( сначалауказать что "я не робот" затем выбрать нужные картинки).

нужна или программа , которая будет это делать ( с помощью антигейла или ру.

антикапча), или иное решение проблемы. (об ином решении проблемы я напишу

ниже). Пока ТЗ по антикапче. Есть сайт blogabet.com на котором публикуют различные спортивные аналитики свои прогнозы на спорт. Сам сайт борется с тем чтобы прогнозы копировали и высылали роботы . они за то чтоб этим занимались люди. Но люди как раз против!. очень долго и мучительно каждый раз все это вводить самому. Поэтому нужна программа. Алгоритмы и что надо:

приходит письмо на почту, в котором ссылка. Программа переходит по ссылке

далее программа указывает что она не робот и затем всплывает окно с картинками. нужно выбрать верные (типа выбрать только самолеты и тд).

программа после того как ввела нужную картинку копирует нужною информацию и высылает ее мне на указанную почту.

Самый сложный пункт это п.2 . стоит вопрос как прога будет вводить антикапчу. Есть варианты:

А) через этот сайт. Там есть рекапча. И как я понял они ее вводят. https://anti-captcha.com/panel/settings/recaptcha

Б) через этот сайт https://anti-captcha.com/panel/settings/recaptcha (но там у них написано что они просто высылают варианты ответа и прога должна сама будет вводить варианты ответа)

В) * иное. Рассмотрю ваши предложения, может можно выводить на телефон где будут вводить ее и тд …

Вариант номер 2. можно обойти капчу. У каждого спорт аналитика есть свой блог на этом сайте. К примеру вот xlnc.blogabet.comТак вот когда он публикует прогноз то мне на почту приходит та самая ссылка по которой надо перейти,

ввести капчу и получить прогноз. НО ! если я сразу перейду на его блог залогиненым (т.е. вошедшим в систему под своим аккаунтом) то я могу видеть его прогноз там без капчей. Не знаю временно ли это или нет. просто если нет то какой был им смысл делать эту гугл капчу если это

так легко обойти. Тем не менее сейчас это актуально. Если я захожу в свой аккаунт т.е. ввожу логин и пароль, томогу видеть ставку с некоторыми особенностями:вот ставка как выглядит визуальноhttp://www.screencapture.ru/file/E550030cно если выделить все и нажать копировать вот такhttp://www.screencapture.ru/file/0489A25eто копируются еще и названия команд (вот что в итоге копируется http://www.screencapture.ru/file/0E6cf37fт.е. добавляются ключевые важные слова названия команд (в нашем случае Burnley – Nottingham ) Поэтому полагаю что сейчас проще обойти эту капчу через сайт. Чтобы программа залогинелась и в момент когда на почту придет письмо

определенных параметров прога просто обновляла бы блог капера и копировала бы

оттуда ставку.