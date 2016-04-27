Корректировка формы заявки на сайте

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Завершен4 заявки149 просмотров

корректировка формы заявки на сайте.

не срабатывает проверка на ошибки заполнения формы, т.е. при неправильном заполнении заявка на почту не приходит, но клиент попадает на страничку благодарности.

сайт tickets-football.ru/

9 лет назад
aaleks111
Алексей 
51 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
сделал все хорошо, четко в срок, рекомендую
)

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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