YML в интернет магазин на Bitrix

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Есть YML файлы https://goo.gl/TgevA5

Нужно

- залить в интернет магазин на битрикс

- сделать так чтоб не тормозило 14 000 категорий и 300 000 товаров

- чтобы работал поиск

- настроить сервер, если требуется, для оптимального быстродействия

Сообщайте вашу цену за комплекс или часть работ

9 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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