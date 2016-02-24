Добрый день уважаемые фрилансеры. Периодически возникает необходимость доработки Moguta CMS, по сему ищу человека который сможет брать на себя мелки работы в этом направлении. Конкретно сейчас требуется сделать вывод стоимости доставки ...
YML в интернет магазин на Bitrix
Есть YML файлы https://goo.gl/TgevA5
Нужно
- залить в интернет магазин на битрикс
- сделать так чтоб не тормозило 14 000 категорий и 300 000 товаров
- чтобы работал поиск
- настроить сервер, если требуется, для оптимального быстродействия
Сообщайте вашу цену за комплекс или часть работ
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