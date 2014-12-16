на сайте: http://tickets-football.ru/euro2016 есть 3 вкладки PopUp (http://joxi.ru/v29NBKWuGboaDA), при первоначальном открытии сайта любая из них открывается как надо, но после её закрытия - перестают открываться соседние (при прокрутке скроллом ПопАп открывается, но в неудобном месте, при ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
корректировка формы заявки на сайте. не срабатывает проверка на ошибки заполнения формы, т.е. при неправильном заполнении заявка на почту не приходит, но клиент попадает на страничку благодарности. сайт tickets-football.ru/Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $40
необходимо создать группу рекламных объявлений в яндексе для двух ЛП. список запросов во вложении (по 175 объявлений). важна релевантность запроса, заголовка и объявления. отдельно высокочастотные (дорогие) и низкочастотные объявления. отдельно РСЯ ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $120
нужен LP под ключ, с конверсией минимум 10% в заявку. тема лендинга - продажа полного пакета на Чемпионат Мира по хоккею 2015 в Чехии (билеты на матчи, авиа-жд перелет в Чехию, отели). ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
сделал все хорошо, четко в срок, рекомендую
$40
10 баллов
10 лет назад
Спасибо! Все супер!
Ответный отзыв
к сожалению Роман делает настройку только на своем аккаунте, то есть по итогу независимо от качества работы, от возможности её выполнения в данный момент или в будущем - для сохранения набранных параметров ВСЕГДА пришлось бы работать только с одним исполнителем. Или создавать все с нуля. Такой подход, после раздумий - не устроил. За коммуникацию 5, качество и сроки, к сожалению оценить не могу, но по предварительному общению - знает о чем говорит.