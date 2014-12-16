к сожалению Роман делает настройку только на своем аккаунте, то есть по итогу независимо от качества работы, от возможности её выполнения в данный момент или в будущем - для сохранения набранных параметров ВСЕГДА пришлось бы работать только с одним исполнителем. Или создавать все с нуля. Такой подход, после раздумий - не устроил. За коммуникацию 5, качество и сроки, к сожалению оценить не могу, но по предварительному общению - знает о чем говорит.