aaleks111

Алексей aaleks111

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Устранение бага сайта в хроме и опере

    на сайте: http://tickets-football.ru/euro2016 есть 3 вкладки PopUp (http://joxi.ru/v29NBKWuGboaDA), при первоначальном открытии сайта любая из них открывается как надо, но после её закрытия - перестают открываться соседние (при прокрутке скроллом ПопАп открывается, но в неудобном месте, при ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Корректировка формы заявки на сайте

    корректировка формы заявки на сайте. не срабатывает проверка на ошибки заполнения формы, т.е. при неправильном заполнении заявка на почту не приходит, но клиент попадает на страничку благодарности. сайт tickets-football.ru/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание группы объявлений в Яндексе для ЛП

    $40

    необходимо создать группу рекламных объявлений в яндексе для двух ЛП. список запросов во вложении (по 175 объявлений). важна релевантность запроса, заголовка и объявления. отдельно высокочастотные (дорогие) и низкочастотные объявления. отдельно РСЯ ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Lending Page по ЧМ по хоккею 2015

    $120

    нужен LP под ключ, с конверсией минимум 10% в заявку. тема лендинга - продажа полного пакета на Чемпионат Мира по хоккею 2015 в Чехии (билеты на матчи, авиа-жд перелет в Чехию, отели). ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Корректировка формы заявки на сайте
)
сделал все хорошо, четко в срок, рекомендую
Ответный отзыв
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Создание группы объявлений в Яндексе для ЛП
Спасибо! Все супер!
к сожалению Роман делает настройку только на своем аккаунте, то есть по итогу независимо от качества работы, от возможности её выполнения в данный момент или в будущем - для сохранения набранных параметров ВСЕГДА пришлось бы работать только с одним исполнителем. Или создавать все с нуля. Такой подход, после раздумий - не устроил. За коммуникацию 5, качество и сроки, к сожалению оценить не могу, но по предварительному общению - знает о чем говорит.
Ответный отзыв