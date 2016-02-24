Ищу специалиста по Cotonti

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

Есть сайт, собран на Котонти Геноа, надо "апгрейдить" его до Siena.

Стоимость, срок?

9 лет назад
light-group
Елизавета 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров