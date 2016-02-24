Добрый день уважаемые фрилансеры. Периодически возникает необходимость доработки Moguta CMS, по сему ищу человека который сможет брать на себя мелки работы в этом направлении. Конкретно сейчас требуется сделать вывод стоимости доставки ...
Ищу специалиста по Cotonti
Есть сайт, собран на Котонти Геноа, надо "апгрейдить" его до Siena.
Стоимость, срок?
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