Интересует автоматизированный ввод гугл рекапчи ( сначалауказать что "я не робот" затем выбрать нужные картинки). нужна или программа , которая будет это делать ( с помощью антигейла или ру. антикапча), или иное ...
Необходимо обновить мадженту с 1.8.1 до последней
Необходимо обновить мадженту с 1.8.1 до последней версии. Магазин простой. Почти все стандартное использовали.
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