Написать парсеры

Нужны парсеры e-mail с сайтов

mamba 2 адреса

http://www.mamba.ru/bbs/search.phtml?iAm=2&lookFor=2&ageMin=18&ageMax=50&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y

http://www.mamba.ru/bbs/search.phtml?iAm=2&lookFor=1&ageMin=18&ageMax=50&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y

date.isra.com 1 адрес

http://date.isra.com/travelers?direction=0&geo_select=0&look_genre=0&look_photo=1&age_from=18&age_to=55

friend4travel.ru 2 адреса

http://friend4travel.ru/bbs/search.phtml?iAm=0&lookFor=1&ageMin=18&ageMax=55&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y

http://friend4travel.ru/bbs/search.phtml?iAm=0&lookFor=2&ageMin=18&ageMax=55&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y

Установить на крон и добавить фильтры, чтобы емейлы не повторялись в списке. Выгружать в таблицу столбцом или txt.

Интересует цена за все про все и время выполнения