Требуется PHP разработчик для удаленной разработки. Необходима следующая кастомизация для краудфандинг движка Goteo (https://github.com/Goteo/Goteo): 1) переделка дизайна главной страницы, что бы выглядела как https://www.indiegogo.com (повлечет за собой так же изменения футера ...
Написать парсеры
Нужны парсеры e-mail с сайтов
mamba 2 адреса
http://www.mamba.ru/bbs/search.phtml?iAm=2&lookFor=2&ageMin=18&ageMax=50&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y
http://www.mamba.ru/bbs/search.phtml?iAm=2&lookFor=1&ageMin=18&ageMax=50&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y
date.isra.com 1 адрес
http://date.isra.com/travelers?direction=0&geo_select=0&look_genre=0&look_photo=1&age_from=18&age_to=55
friend4travel.ru 2 адреса
http://friend4travel.ru/bbs/search.phtml?iAm=0&lookFor=1&ageMin=18&ageMax=55&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y
http://friend4travel.ru/bbs/search.phtml?iAm=0&lookFor=2&ageMin=18&ageMax=55&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y
Установить на крон и добавить фильтры, чтобы емейлы не повторялись в списке. Выгружать в таблицу столбцом или txt.
Интересует цена за все про все и время выполнения
Заявки фрилансеров
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