RCON консоль для игровых серверов.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок135 просмотров

Задание для тех кто занимается разработкой игровых хостингов. 

1) Нужно сделать RCON консоль с отправкой команд для игр:

Counter-Strike 1.6 

Counter-Strike Source

Counter-Strike Source v34

Counter-Strike GO

Minecraft 

Minecraft Pocket Editeon 

SAMP 

Left 4 dead 

Left 4 dead 2

Вообщем кто знаком с игровым хостингом тот поймет заказ

Консоль нужна для всех популярных игр на данный момент, нужно будет разработать модули для каждой игры, что бы не одним файлом query php шел код, а так что бы для одной игры свой модуль для другой свои модуль. 

PHP
9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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