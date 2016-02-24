RCON консоль для игровых серверов.

Задание для тех кто занимается разработкой игровых хостингов.

1) Нужно сделать RCON консоль с отправкой команд для игр:

Counter-Strike 1.6

Counter-Strike Source

Counter-Strike Source v34

Counter-Strike GO

Minecraft

Minecraft Pocket Editeon

SAMP

Left 4 dead

Left 4 dead 2

Вообщем кто знаком с игровым хостингом тот поймет заказ

Консоль нужна для всех популярных игр на данный момент, нужно будет разработать модули для каждой игры, что бы не одним файлом query php шел код, а так что бы для одной игры свой модуль для другой свои модуль.