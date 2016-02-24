Сайт по аналогу сервиса

по аналогу сервиса airbnb

Ключевые моменты (функционал):

Сайт:

1. Главная страница (лендинг с разными предложениями по разным странам)

2. Добавление обьекта недвижимости

2.1 Регистрация профиля владельцев (далее хозяина)

2.2 Заполнение профиля

2.3 Создание объявления

2.4. Модерация - подтверждение объявления сотрудником сервиса

2.4 Заполнения календаря загруженности,

3. Поиск обьекта

3.1 Поиск подходящего объявления

3.2 Регистрация для клиентов

3.3 Формирование листа интересующих обьектов

4. Подтверждение аренды недвижимости

4.1 Возможность написать хозяину обсудить условия

4.2. Предварительное подтверждение хозяином

4.3.Запрос на бронирование от клиента и подтверждение

4.4. Прием оплаты от клиента и начисление выплаты хозяину, снятие комиссии для сервиса

4.5. Заполнение в календаре выбранных дат как забронированные

5. Завершение бронирования

5.1 Системы отзывов - клиенты и владельцы могут оценить друг друга, на основании чего формируется рейтинг каждого из них, оставить отзыв.

5.2 Причинение ущерба - снятие оплаты ущерба со счета клиента (зарегистрированной в системе карты) при заявлении владельцем.

6. Управление обьявлением

6.1 Управление обьявлением

7. Доп. возможности сервиса

7.1 Блокирование пользователя (как клиента, так и владельца)

7.2. Система уведомлений на емаил (об успешной регистрации, о запросе на бронирование, о подтверждении бронирования, о снятии денежных средств, о новом сообщении, просьба оставить отзыв, системные сообщения (новости-рассылки))

8. Взаимоотношения между арендодателями

8.1 Группы

Админка:

1. Системные показатели - Графики визитов, регистраций, добавления объектов, оплаты, возвратов

2. Тикеты - вопрос, ниже форма ответить и кнопка просмотреть профиль того кто написал

3. Модерация объявлений

4. Правка текстов на сайте

Требования:

мультиязычность

платформа php