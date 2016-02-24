DLE PHP REST client

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реализовать функции API ( на DLE 10.6):

1. Flight status (flights departing on date)

https://developer.flightstats.com/api-docs/flightstatus/v2/flight

2. Ratings for flight

3. Ratings for route

https://developer.flightstats.com/api-docs/ratings/v1

Приемка работы: на главной сайта samoletom _ in _ ua пользователь вводит код авиакомпании и номер рейса.

Ответ API отображается в виде перечня значений под формой.

пример работы: http://www.flightstats.com/go/Home/home.do

Доступы/ключи к API по запросу

DLEPHP
9 лет назад
jagarde
Сергей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров