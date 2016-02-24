Необходимо сделать движок городского портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок161 просмотр

На первом этапе необходимы только функции:

1.      Новости

2.      Каталог организаций

3.      Афиша

4.      Объявления

 

Нравится по дизайну и функционалу http://yanaidu.ru/ (в сети есть слитый скрипт данного сайта, его не предлагайте).

Движок нужно написать с 0 на PHP + MySQL (если использовать фреймворк, то только Codeigniter).

Работу разобьем на этапы, оплата после выполнения каждого этапа.

Более подробное ТЗ готовлю.

CodeIgniterMySQLPHP
9 лет назад
AlexDT
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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