Необходимо сделать движок городского портала

На первом этапе необходимы только функции:

1. Новости

2. Каталог организаций

3. Афиша

4. Объявления

Нравится по дизайну и функционалу http://yanaidu.ru/ (в сети есть слитый скрипт данного сайта, его не предлагайте).

Движок нужно написать с 0 на PHP + MySQL (если использовать фреймворк, то только Codeigniter).

Работу разобьем на этапы, оплата после выполнения каждого этапа.

Более подробное ТЗ готовлю.