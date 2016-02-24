Простой скрипт + подключить bitcoin мерчант

Работы на пару часов.

2-страничный "сайт"

Дизайн простой: белый фон, симпатичный современный шрифт.

Внизу кнопка "купить", ведущая на вторую страницу заказа.

На ней будет выбор варианта товара (пакета). 3 вида по разной цене, на разный срок (1/3/12 месяцев).

Посетитель выбирает галочкой 1 из пакетов, выбирает срок, вводит свой email. и нажимает "оплатить".

Скрипт перенаправляет его на мерчант или в общем случае вступает в работу скрипт приема и подтверждения оплаты биткоинами.

Биткоин мерчант использовать простой от blockchain: https://blockchain.info/api/api_receive (http://forklog.com/kak-prinimat-k-oplate-bitkoin-s-ipolzovaniem-api-blockchain/) , либо предлагайте свой вариант.

После оплаты и ее подтверждения:

Пользователю создается папка вида http://domain.com/user/ewr24tgJbfe3qbkqebk2erhj2e/ , где ewr24tgJbfe3qbkqebk2erhj2e - случайный уникальный хэш выдаваемый конкретному пользователю.

Срок действия папки согласно выбранному пользователем. После оплаченного срока эта папка удаляется по крону.

Контент этой папки - файлы. В зависимости от купленного пакета соответственные файлы копируются в эту папку (из папки неизвестной для пользователей). Пользовательская папка открыта для веба. Пользователю выдается ссылка на эту папку.

Более детальное ТЗ в личке по запросу.