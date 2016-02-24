Нужны парсеры e-mail с сайтов mamba 2 адреса http://www.mamba.ru/bbs/search.phtml?iAm=2&lookFor=2&ageMin=18&ageMax=50&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y http://www.mamba.ru/bbs/search.phtml?iAm=2&lookFor=1&ageMin=18&ageMax=50&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y date.isra.com 1 адрес http://date.isra.com/travelers?direction=0&geo_select=0&look_genre=0&look_photo=1&age_from=18&age_to=55 friend4travel.ru 2 адреса ...
Простой скрипт + подключить bitcoin мерчант
Работы на пару часов.
2-страничный "сайт"
Дизайн простой: белый фон, симпатичный современный шрифт.
Внизу кнопка "купить", ведущая на вторую страницу заказа.
На ней будет выбор варианта товара (пакета). 3 вида по разной цене, на разный срок (1/3/12 месяцев).
Посетитель выбирает галочкой 1 из пакетов, выбирает срок, вводит свой email. и нажимает "оплатить".
Скрипт перенаправляет его на мерчант или в общем случае вступает в работу скрипт приема и подтверждения оплаты биткоинами.
Биткоин мерчант использовать простой от blockchain: https://blockchain.info/api/api_receive (http://forklog.com/kak-prinimat-k-oplate-bitkoin-s-ipolzovaniem-api-blockchain/) , либо предлагайте свой вариант.
После оплаты и ее подтверждения:
Пользователю создается папка вида http://domain.com/user/ewr24tgJbfe3qbkqebk2erhj2e/ , где ewr24tgJbfe3qbkqebk2erhj2e - случайный уникальный хэш выдаваемый конкретному пользователю.
Срок действия папки согласно выбранному пользователем. После оплаченного срока эта папка удаляется по крону.
Контент этой папки - файлы. В зависимости от купленного пакета соответственные файлы копируются в эту папку (из папки неизвестной для пользователей). Пользовательская папка открыта для веба. Пользователю выдается ссылка на эту папку.
Более детальное ТЗ в личке по запросу.
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