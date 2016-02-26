JS срипт для замена одной картинки на другую

Нужен скрипт такого плана:

На веб-странице есть картинки превью небольшого размера (не более 400х300 пикселей). Нужно чтобы при клике по картинке она менялась на другую мною указанную (промо сайта) а по средине ее появлялась кнопка "перейти на сайт" нажимаю на которую юзер соотвественно переходил на указанный мною сайт.