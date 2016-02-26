JS срипт для замена одной картинки на другую

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок301 просмотр

Нужен скрипт такого плана:

На веб-странице есть картинки превью небольшого размера (не более 400х300 пикселей). Нужно чтобы при клике по картинке она менялась на другую мною указанную (промо сайта) а по средине ее появлялась кнопка "перейти на сайт" нажимаю на которую юзер соотвественно переходил на указанный мною сайт.

JavaScript
9 лет назад
esidrex
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена оперативно, сам Рожден постоянно на связи. Остались только положительные впечатления от сотрудничества.
Четкая задача, постоянный онлайн. Приятно было поработать с Игорем. Надеюсь будем работать еще.

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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