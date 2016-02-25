Требуется сайт

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок635 просмотров

Нужно создать сайт промышленного оборудования- термическое оборудование и климатические камеры

Необходимо:

1) продвинутый и красивый дизайн

2) удобное управление

3) добавление новостей

4) удобное изменение информации, разделов, подразделов

5) добавление информации, таблиц, фотографий, картинок

6) продвижение по ключевым словам.

Оплата — по готовности и приемки работ.

Максимальная стоимость 1000 рублей.

Превышение стоимости недопустимо.

Просьба присылать примеры работ.

Основной критерий — ПОРТФОЛИО и СТОИМОСТЬ

9 лет назад
unitechnology
Карен 
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров