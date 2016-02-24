Лэндинг нужно сделать

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Нужно сделать продающую страницу для одного из товаров представленного на основном сайте . Специфику сайта можно глянуть : 80gradusov.ru Обязательно , при приложении сотрудничества необходимы примеры уже выполненных работ ( нужно понять - подходим ли мы друг другу по стилю) .2) если обладаете проф. навыками для создания рекламных компаний в директе , то вместе с лэндингом готов обсудить и эту сторону работы