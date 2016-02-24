Правки Modx Revo

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Закрытнет заявок99 просмотров

Добрый день, задача стоит произвести правки на Modx Revo по ТЗ

yadi.sk/d/fn-AO1W8pMgak 

MODX
9 лет назад
imindoctor
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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