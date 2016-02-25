Доработки по сайту на CMS ModX

Доработки и корректировки для сайта atomfashion.com

1. Доработать возможность добавления двух блоков текста из админ-панели сайта

На примере страницы atomfashion.com/shop-male...

Добавляем блок текста в начале страницы перед товаром (сверху от "Броня" и "Часы") и блок текста после категорий перед тем как начинается товар (после "Обложки на паспорт" и "Сувениры").

2. Скорректировать теги

в шаблоне сайта (список страниц во вложенном файле)

3. Решить проблему с мультиязычностью сайта и возникновением битых ссылок.

404-ая ошибка у страниц:

atomfashion.com/en/

atomfashion.com/san-remo-...

atomfashion.com/en/shop-m...

4. Настроить генерацию мета-тегов по шаблону.

5. Разобраться с лишними редиректами (301, 302) (список ссылок во вложенном файле)

6. atomfashion.com/shop-male... в нижней части поправить блок «Больше мощи». Должна быть активная при наведении только карточка товара.