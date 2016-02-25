Нужно создать сайт промышленного оборудования- термическое оборудование и климатические камеры Необходимо: 1) продвинутый и красивый дизайн 2) удобное управление 3) добавление новостей 4) удобное изменение информации, ...
Доработки по сайту на CMS ModX
Доработки и корректировки для сайта atomfashion.com
1. Доработать возможность добавления двух блоков текста из админ-панели сайта
На примере страницы atomfashion.com/shop-male...
Добавляем блок текста в начале страницы перед товаром (сверху от "Броня" и "Часы") и блок текста после категорий перед тем как начинается товар (после "Обложки на паспорт" и "Сувениры").
2. Скорректировать тегив шаблоне сайта (список страниц во вложенном файле)
3. Решить проблему с мультиязычностью сайта и возникновением битых ссылок.
404-ая ошибка у страниц:
4. Настроить генерацию мета-тегов по шаблону.
5. Разобраться с лишними редиректами (301, 302) (список ссылок во вложенном файле)
6. atomfashion.com/shop-male... в нижней части поправить блок «Больше мощи». Должна быть активная при наведении только карточка товара.
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