нужна программка для автоматического выполнения задания на сайте seosprint.net. Программа должна сам открывать задание и ставить ответ шаблон, заранее приготовленный ( он будет один ко всем заданиям) и отправлять на проверку.Открывать следующее задание , вставлять ответ ...
Элементы парсинга с таобао на сайте с опен карт
Нужна вот такая форма заказа.
http://s-5p**lus.ru/kak-sdelat-zakaz.html
звездочки убрать. обратите внимание что ссылка вставляется со стороннего сайта, таобао, сам смысл в том, чтобы клиент мог делать заказ с таобао с помощью нас, а нам вся инфа о товаре в заказе приходила и у клиента она также в кабинете была, далее обработка заказов предполагается вручную, то есть наш менеджер прописывает вес, стоимость доставки, стоимость процента автоматически должна прибавляться в соседней колонке (все прозрачно)
цены рассмотрю только бюджетно-адекватные. оплата по факту, либо поэтапно, предоплату не рассматриваем, так как когда работаем впервые всегда работаем с поэтапной оплатой либо по факту.
Заявки фрилансеров
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