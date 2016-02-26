Элементы парсинга с таобао на сайте с опен карт

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Закрытнет заявок87 просмотров

Нужна вот такая форма заказа.

http://s-5p**lus.ru/kak-sdelat-zakaz.html

звездочки убрать. обратите внимание что ссылка вставляется со стороннего сайта, таобао, сам смысл в том, чтобы клиент мог делать заказ с таобао с помощью нас, а нам вся инфа о товаре в заказе приходила и у клиента она также в кабинете была, далее обработка заказов предполагается вручную, то есть наш менеджер прописывает вес, стоимость доставки, стоимость процента автоматически должна прибавляться в соседней колонке (все прозрачно) 

цены рассмотрю только бюджетно-адекватные. оплата по факту, либо поэтапно, предоплату не рассматриваем, так как когда работаем впервые всегда работаем с поэтапной оплатой либо по факту. 

9 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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