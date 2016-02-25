Доработка игрового хостинга

Есть разработанный на половину продукт его нужно доделать.

Сделать:

1) Автоматическую установку карт.

2) Сделать модули для чтобы с одного модуля грузились данные для одной игры с другого файла уже другая игра и т. п.

3) Сделать RCON консоль с отправкой команд для популярных игр на сегодняшний день.

4) Сделать редактор конфигурационных файлов

Речь идет о доработки игрового хостинга.

Что касается RCON с отправкой команд

Нужно сделать RCON консоль с отправкой команд для игр:

Counter-Strike 1.6

Counter-Strike Source

Counter-Strike Source v34

Counter-Strike GO

Minecraft

Minecraft Pocket Editeon

SAMP

Left 4 dead

Left 4 dead 2

Вообщем кто знаком с игровым хостингом тот поймет заказ

Консоль нужна для всех популярных игр на данный момент, нужно будет разработать модули для каждой игры, что бы не одним файлом query php шел код, а так что бы для одной игры свой модуль для другой свои модуль.