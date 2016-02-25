Нужно создать сайт промышленного оборудования- термическое оборудование и климатические камеры Необходимо: 1) продвинутый и красивый дизайн 2) удобное управление 3) добавление новостей 4) удобное изменение информации, ...
Доработка игрового хостинга
Есть разработанный на половину продукт его нужно доделать.
Сделать:
1) Автоматическую установку карт.
2) Сделать модули для чтобы с одного модуля грузились данные для одной игры с другого файла уже другая игра и т. п.
3) Сделать RCON консоль с отправкой команд для популярных игр на сегодняшний день.
4) Сделать редактор конфигурационных файлов
Речь идет о доработки игрового хостинга.
Что касается RCON с отправкой команд
Нужно сделать RCON консоль с отправкой команд для игр:
Counter-Strike 1.6
Counter-Strike Source
Counter-Strike Source v34
Counter-Strike GO
Minecraft
Minecraft Pocket Editeon
SAMP
Left 4 dead
Left 4 dead 2
Вообщем кто знаком с игровым хостингом тот поймет заказ
Консоль нужна для всех популярных игр на данный момент, нужно будет разработать модули для каждой игры, что бы не одним файлом query php шел код, а так что бы для одной игры свой модуль для другой свои модуль.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $13Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день коллеги. Нужно сделать по сути 4 страницы. Бюджет 14.000р. 1. главная. Скрипты для этой страницы: кликабельное меню сверху вход/регистрация на сайте счетчик оставшихся мест, единственное с чем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте, Нужно расширить функционал следующего плагина: http://codecanyon.net/item/woocommerce-delivery-slots/7323634 Надо добавить одну из функций: либо чтобы отпуска можно было устанавливать для каждого слота по отдельности, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Доработки и корректировки для сайта atomfashion.com 1. Доработать возможность добавления двух блоков текста из админ-панели сайта На примере страницы atomfashion.com/shop-male... Добавляем блок текста в начале страницы перед товаром (сверху ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
1) Нужно сделать продающую страницу для одного из товаров представленного на основном сайте . Специфику сайта можно глянуть : 80gradusov.ru Обязательно , при приложении сотрудничества необходимы примеры уже выполненных работ ( нужно понять ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужен скрипт такого плана: На веб-странице есть картинки превью небольшого размера (не более 400х300 пикселей). Нужно чтобы при клике по картинке она менялась на другую мною указанную (промо сайта) а по средине ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Есть вёрстка, надо привести в соответствие макету расположение объектов, размер и типы шрифтов, проверить кроссбраузерность, в том числе для моб устройств (никакого адаптива, надо просто чтобы всё влезало и не рассыпалось). Доделать программную часть, доставить, настроить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Нужно переписать готового бота. Работает хорошо но бывают ошибки с отправкой выигрыша.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть транспортная компания «ЭНЕРГИЯ», которая предоставляет API для расчета стоимости транспортировки товаров. Нужно создать плагин (модуль) для WooCommerce, который позволит автоматически считать доставку для покупателя на основе введенных им персональных данных. Ссылка ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад