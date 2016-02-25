Доработка игрового хостинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок78 просмотров

Есть разработанный на половину продукт его нужно доделать. 

Сделать: 

1) Автоматическую установку карт. 

2) Сделать модули для чтобы с одного модуля грузились данные для одной игры с другого файла уже другая игра и т. п.  

3) Сделать RCON консоль с отправкой команд для популярных игр на сегодняшний день. 

4) Сделать редактор конфигурационных файлов 

Речь идет о доработки игрового хостинга.  

Что касается RCON с отправкой команд  

Нужно сделать RCON консоль с отправкой команд для игр: 

Counter-Strike 1.6  

Counter-Strike Source 

Counter-Strike Source v34 

Counter-Strike GO 

Minecraft  

Minecraft Pocket Editeon  

SAMP  

Left 4 dead  

Left 4 dead 2 

Вообщем кто знаком с игровым хостингом тот поймет заказ 

Консоль нужна для всех популярных игр на данный момент, нужно будет разработать модули для каждой игры, что бы не одним файлом query php шел код, а так что бы для одной игры свой модуль для другой свои модуль.

PHP
9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров

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