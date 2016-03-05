Доработать 1 страницу на Drupal

Есть одностраничник на Drupal, надо его немного изменить и записать весь процесс на видео (запись можно сделать программами oCam или Snagit).

Надо:

- найти и установить похожий шрифт, чтобы можно было писать на Русском;

- установить яндекс метрику и гугл аналитикс;

- сделать в меню якоря;

- добавить форму обратной связи (при заполнении которой приходит письмо на почту);

- добавить карту гугл или яндекс;

- добавить и удалить текст, картинки, блоки (картинки искать не надо).