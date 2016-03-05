нужна программка для автоматического выполнения задания на сайте seosprint.net. Программа должна сам открывать задание и ставить ответ шаблон, заранее приготовленный ( он будет один ко всем заданиям) и отправлять на проверку.Открывать следующее задание , вставлять ответ ...
Доработать 1 страницу на Drupal
Есть одностраничник на Drupal, надо его немного изменить и записать весь процесс на видео (запись можно сделать программами oCam или Snagit).
Надо:
- найти и установить похожий шрифт, чтобы можно было писать на Русском;
- установить яндекс метрику и гугл аналитикс;
- сделать в меню якоря;
- добавить форму обратной связи (при заполнении которой приходит письмо на почту);
- добавить карту гугл или яндекс;
- добавить и удалить текст, картинки, блоки (картинки искать не надо).
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