Требуется доработка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки116 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры требуется доработка магазина.

1.Нужно доработать карточку товара

2.Поставить упрощенную корзину (напишите цену с платежными системами и без)

3.Доработка адаптивной версии сайта

Ссылка на магазин в личные сообщения.

Система управления ocshop

9 лет назад
Popov88
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров