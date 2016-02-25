Доработать сайт на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка88 просмотров

Нужно внести ряд доработок.Задание прикрепил.После выполнения этого задания будет следующее - доработать функционал CRM.

Обязательно указывайте стоимость за данный объем работы.

Drupal
9 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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