.NET разработчик. Задача на 100 часов (не больше 2 недель)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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.NET разработчик. Задача на 100 часов (те больше 2 недель) УДАЛЕННО

Доработка модуля биллинга для довольно старой веб-ориентированной системы (разовый проект – команде не хватает рук в связи с болезнью нескольких ключевых девелоперов до 20 марта) 

С#, T-SQL, ASP.NET MVC 3.0+, XML, T-SQL, ORM, LINQ, IoC (DI), Parallel Processing and Concurrency, Serialization, Unit Testing. 

ASP.NET MVC, веб-сервисы, XML 

Работа по AGILE с использованием подходов Jenkins, TDD, JIRA, Confluence, SVN tortoise.

ASP.NETSQL
9 лет назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

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