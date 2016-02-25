На сайте движка DLE 10.4 необходимо исправить uppod плеер. Все работает корректно, кроме стриминга (его-то и надо перебрать). То-есть необходимо, чтобы видео воспроизводилось с любого места, без предзагрузки. Сейчас перемотка работает только по загруженной части.
.NET разработчик. Задача на 100 часов (не больше 2 недель)
.NET разработчик. Задача на 100 часов (те больше 2 недель) УДАЛЕННО
Доработка модуля биллинга для довольно старой веб-ориентированной системы (разовый проект – команде не хватает рук в связи с болезнью нескольких ключевых девелоперов до 20 марта)
С#, T-SQL, ASP.NET MVC 3.0+, XML, T-SQL, ORM, LINQ, IoC (DI), Parallel Processing and Concurrency, Serialization, Unit Testing.
ASP.NET MVC, веб-сервисы, XML
Работа по AGILE с использованием подходов Jenkins, TDD, JIRA, Confluence, SVN tortoise.
Заявки фрилансеров
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