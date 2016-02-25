.NET разработчик. Задача на 100 часов (не больше 2 недель)

На сайте движка DLE 10.4 необходимо исправить uppod плеер. Все работает корректно, кроме стриминга (его-то и надо перебрать). То-есть необходимо, чтобы видео воспроизводилось с любого места, без предзагрузки. Сейчас перемотка работает только по загруженной части.