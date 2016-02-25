На сайте движка DLE 10.4 необходимо исправить uppod плеер. Все работает корректно, кроме стриминга (его-то и надо перебрать). То-есть необходимо, чтобы видео воспроизводилось с любого места, без предзагрузки. Сейчас перемотка работает только по загруженной части.
Api интеграция корзины в инет магазине
сайт www.lyric-line.ru - движок shop script 6
Пишу то, что написали разработчики сиситемы. Это нужно сделать для того, что бы высылался мейл человеку кто бросил корзину или просмотрел но не купил.....:
Интеграция с API для передачи статуса корзины
Для передачи статуса корзины в момент любых изменений состава корзины, клиенту необходимо реализовать дополнительный вызов JavaScript API Softcube:
Пример вызова:
_sc.sendEvent("StatusCart", {
"user": {
"firstName": "JohnDoe",
"email": "[email protected]"
},
"StatusCart": [
{
"productKey":"http://example.com/products/product_url.html",
"price":8999,
"quantity":2
},
{
"productKey":"http://example.com/products/product_url.html",
"price":2250,
"quantity":1
}
]
});
Блок “user” не обязательный, если на момент вызова посетитель не вошел в свой аккаунт, этот блок можно опустить.
Объект _sc объявлен в скрипте Softcube и доступен для вызова из JavaScript. Такой вызов необходимо реализовать во всех случаях изменения состава корзины.
При такой интеграции Softcube может восстановить состояние брошенной корзины без дополнительного обращения к сайту, а только из информации собранной скриптом и вызовами данного метода.
Цена: дог.
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