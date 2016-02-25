Api интеграция корзины в инет магазине

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Закрыт1 заявка140 просмотров

сайт www.lyric-line.ru - движок shop script 6

Пишу то, что написали разработчики сиситемы. Это нужно сделать для того, что бы высылался мейл человеку кто бросил корзину или просмотрел но не купил.....:

Интеграция с API для передачи статуса корзины

Для передачи статуса корзины в момент любых изменений состава корзины, клиенту необходимо реализовать дополнительный вызов JavaScript  API  Softcube:

Пример вызова:

_sc.sendEvent("StatusCart", {

"user": {

            "firstName": "JohnDoe",

            "email": "[email protected]"

},  

"StatusCart": [

   {

       "productKey":"http://example.com/products/product_url.html",

       "price":8999,

       "quantity":2

 },

      {

       "productKey":"http://example.com/products/product_url.html",

       "price":2250,

       "quantity":1

 }

   ]

});

Блок “user” не обязательный, если на момент вызова посетитель не вошел в свой аккаунт, этот блок можно опустить.

Объект _sc объявлен в скрипте Softcube и доступен для вызова из JavaScript. Такой вызов необходимо реализовать во всех случаях изменения состава корзины.

При такой интеграции Softcube может восстановить состояние брошенной корзины без дополнительного обращения к сайту, а только из информации собранной скриптом и вызовами данного метода.

Цена: дог.

JavaScript
9 лет назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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