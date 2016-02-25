PHP-разработка на Symfony Framework

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки78 просмотров

Нужно доработать сайт (интернет-магазин), который написан на PHP с использованием фрэймворка Symfony. 

В основном доработка касается фильтрации и поиска товаров магазина.

Детали сообщу в личку. 

Хорошая оплата.

В заявке желательно сразу пишите свой скайп.

PHPSymfony
9 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров