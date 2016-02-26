Cоздать модуль комментирования для сайта sprav89.ru

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Завершен3 заявки162 просмотра

Cоздать модуль комментирования для сайта sprav89.ru

Стоимость 2500 руб. Срок 5 дней

Сайт по адресу sprav89.ru

Комментировать потребуется материалы следующих видов:

Статьи ссылки вида http://sprav89.ru/articles/art=map02

Новости http://sprav89.ru/news/new=157

Организации справочника например http://sprav89.ru/sprav/Barbara

При выводе материала внизу выводятся старые комментарии к нему и предложение оставить свой

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

После ввода коммента он пишется в БД и тут же отражается на странице, которая позиционируется на нем.

Более подробно – в прилагаемом файле

Файлы сайта и архив SQL можно скачать по ссылке

https://cloud.mail.ru/public/3wimJtkcHRns/comments/

Насколько я представляю, вся работа сводится к следующему:

1) Создать код HTML / JavaScript для вывода на страницу :

а) для проверки авторизации и отправки коммента в БД и

б) отражения только что введенного коммента после всех старых (без перезагрузки)

2) Создать класс Comments (по принципу тех что лежат в папке classes), который будет выполнять две функции:

а) Запись коммента в БД и

б) чтение комментариев (старых и только что введенного из БД)

HTMLJavaScriptSQL
9 лет назад
sprav89ru
Андрей 
59 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

YoshiMuraKun
Александр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$26
2 дня
Качество работы отличное. Александр все сделал менее, чем за сутки, хотя давалось 5 дней, полностью по тех.заданию Небольшие замечания были тут же исправлены Рекомендую, не пожалеете
Отличный заказчик. Четко поставленное тех. задание. Оплата работы моментальное. Был очень рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

YoshiMuraKun
Александр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад