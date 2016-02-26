Cоздать модуль комментирования для сайта sprav89.ru

Стоимость 2500 руб. Срок 5 дней

Сайт по адресу sprav89.ru

Комментировать потребуется материалы следующих видов:

Статьи ссылки вида http://sprav89.ru/articles/art=map02

Новости http://sprav89.ru/news/new=157

Организации справочника например http://sprav89.ru/sprav/Barbara

При выводе материала внизу выводятся старые комментарии к нему и предложение оставить свой

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

После ввода коммента он пишется в БД и тут же отражается на странице, которая позиционируется на нем.

Более подробно – в прилагаемом файле

Файлы сайта и архив SQL можно скачать по ссылке

https://cloud.mail.ru/public/3wimJtkcHRns/comments/

Насколько я представляю, вся работа сводится к следующему:

1) Создать код HTML / JavaScript для вывода на страницу :

а) для проверки авторизации и отправки коммента в БД и

б) отражения только что введенного коммента после всех старых (без перезагрузки)

2) Создать класс Comments (по принципу тех что лежат в папке classes), который будет выполнять две функции:

а) Запись коммента в БД и

б) чтение комментариев (старых и только что введенного из БД)