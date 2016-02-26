Добрый день! Ищу программиста для некоторых правок в компоненте каталога Mosets Tree на Joomla 2.5
Cоздать модуль комментирования для сайта sprav89.ru
Cоздать модуль комментирования для сайта sprav89.ru
Стоимость 2500 руб. Срок 5 дней
Сайт по адресу sprav89.ru
Комментировать потребуется материалы следующих видов:
Статьи ссылки вида http://sprav89.ru/articles/art=map02
Новости http://sprav89.ru/news/new=157
Организации справочника например http://sprav89.ru/sprav/Barbara
При выводе материала внизу выводятся старые комментарии к нему и предложение оставить свой
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
После ввода коммента он пишется в БД и тут же отражается на странице, которая позиционируется на нем.
Более подробно – в прилагаемом файле
Файлы сайта и архив SQL можно скачать по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/3wimJtkcHRns/comments/
Насколько я представляю, вся работа сводится к следующему:
1) Создать код HTML / JavaScript для вывода на страницу :
а) для проверки авторизации и отправки коммента в БД и
б) отражения только что введенного коммента после всех старых (без перезагрузки)
2) Создать класс Comments (по принципу тех что лежат в папке classes), который будет выполнять две функции:
а) Запись коммента в БД и
б) чтение комментариев (старых и только что введенного из БД)
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