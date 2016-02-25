Мобильная версия сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Нужно создать мобильную версию сайта new.dogeat.ru со всем его функционалом, далее планируем из этой мобильной версии сделать приложение для андройда и ios.

От вас нужно:

  • Портфолио с мобильными версиями магазинов.
  • Примерная стоимость.
  • Сроки.
iOS
9 лет назад
mmoex
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров