Angular.js программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Для доработки ios веб приложения нужен angular.js разработчик, проект примерно на семь дней.

iOS
9 лет назад
stufently
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров