Сделать систему обновления CMS

Есть CMS в ней нужно сделать систему обновлений

1) Сделать таблицу в базе mysql обновлений что бы делать список версий 1.0, 1.1 и ссылку а также доп параметры

2) Сделать саму кнопку обновления, по нажатию скачивается последние обновление

3) Сделать прогресс бар всего процесса установки и скачивания.

4) Сделать проверку лучше даже на ajax чтобы автоматически проверяла обновления.

5) Ну и конечно же протестировать доработать.