Сделать систему обновления CMS

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Закрыт2 заявки126 просмотров

Есть CMS в ней нужно сделать систему обновлений 

1) Сделать таблицу в базе mysql обновлений что бы делать список версий 1.0, 1.1 и ссылку а также доп параметры

2) Сделать саму кнопку обновления, по нажатию скачивается последние обновление

3) Сделать прогресс бар всего процесса установки и скачивания.

4) Сделать проверку лучше даже на ajax чтобы автоматически проверяла обновления. 

5) Ну и конечно же протестировать доработать. 

AJAXMySQL
9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Marzhin_Roman
Роман 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$20
6 дней

Заявки фрилансеров

Marzhin_Roman
Роман 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад