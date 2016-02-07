Профессиональные сайты для Вас и вашего бизнеса!
В наше время глупо было бы отрицать, что лицом кампании является ни что иное, как собственный сайт. С его помощью можно увидеть истинное отношение людей к своему делу: если он выполнен некачественно, с кучей ошибок и т.н. "багов", то и сотрудничать/использовать услуги этой кампании никто не будет. В ином случае, если сайт выполнен профессионально, с педантичным подходом к делу, то и предоставляемые услуги будут соответствующие.
Именно поэтому я предлагаю Вам свои услуги!
- Профессиональная адаптивная вёрстка (html5 + css3 + sass)
- Грамотная постройка веб-приложений (с использованием angular.js, vue.js, Jquery)
- Посадка Ваших решений на ведущие CMS (Wordpress, Joomla!, drupal, opencart)
- Работа, выполняемая строго по ТЗ
- Поддержка проектов на протяжении месяца
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разработка сайта студии графического дизайна161 просмотр
Отзывы заказчиков
$20
2 балла
8 лет назад
Взялся за проект натяжки верстки, но в итоге два дня не выходит на связь, ни в скайпе, ни тут не отвечает, хотя онлайн сидит. Не рекомендую!
$120
10 баллов
8 лет назад
Роман проект выполнил в срок, претензий нет, рекомендую!!!
Ответный отзыв
Заказчик хороший. Все наглядно показал. Были непонятны некоторые моменты, но Максим быстро прояснял ситуацию. В целом, рекомендую.