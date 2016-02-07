Marzhin_Roman

Роман Marzhin_Roman

 
30 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональные сайты для Вас и вашего бизнеса!

В наше время глупо было бы отрицать, что лицом кампании является ни что иное, как собственный сайт.  С его помощью можно увидеть истинное отношение людей к своему делу: если он выполнен некачественно, с кучей ошибок и т.н. "багов", то и сотрудничать/использовать услуги этой кампании никто не будет. В ином случае, если сайт выполнен профессионально, с педантичным подходом к делу, то и предоставляемые услуги будут соответствующие.

Именно поэтому я предлагаю Вам свои услуги!

  • Профессиональная адаптивная вёрстка (html5 + css3 + sass)
  • Грамотная постройка веб-приложений (с использованием angular.js, vue.js, Jquery)
  • Посадка Ваших решений на ведущие CMS (Wordpress, Joomla!, drupal, opencart)
  • Работа, выполняемая строго по ТЗ
  • Поддержка проектов на протяжении месяца
Это и многое другое является моим очевидным превосходством. С радостью возьму Ваш проект и доведу его если не до совершенства, то точно до близкого к идеалу состоянию.
WordPressOpenCartHTMLJoomlaDrupaljQuerySASSVue.js
Портфолио
Отзывы заказчиков
alexivan80
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
2 балла
8 лет назад
Перенести с wix на wp
Взялся за проект натяжки верстки, но в итоге два дня не выходит на связь, ни в скайпе, ни тут не отвечает, хотя онлайн сидит. Не рекомендую!
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Создание сайта под ключ по готовым psd исходникам
Роман проект выполнил в срок, претензий нет, рекомендую!!!
Заказчик хороший. Все наглядно показал. Были непонятны некоторые моменты, но Максим быстро прояснял ситуацию. В целом, рекомендую.
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