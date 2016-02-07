Профессиональные сайты для Вас и вашего бизнеса!

В наше время глупо было бы отрицать, что лицом кампании является ни что иное, как собственный сайт. С его помощью можно увидеть истинное отношение людей к своему делу: если он выполнен некачественно, с кучей ошибок и т.н. "багов", то и сотрудничать/использовать услуги этой кампании никто не будет. В ином случае, если сайт выполнен профессионально, с педантичным подходом к делу, то и предоставляемые услуги будут соответствующие.

Именно поэтому я предлагаю Вам свои услуги!

Профессиональная адаптивная вёрстка (html5 + css3 + sass)

Грамотная постройка веб-приложений (с использованием angular.js, vue.js, Jquery)

Посадка Ваших решений на ведущие CMS (Wordpress, Joomla!, drupal, opencart)

Работа, выполняемая строго по ТЗ

Поддержка проектов на протяжении месяца

Это и многое другое является моим очевидным превосходством. С радостью возьму Ваш проект и доведу его если не до совершенства, то точно до близкого к идеалу состоянию.