Программа должна по исходному списку поисковых запросов получить из Google Images результаты поиска, скачать картинки из результатов поиска в максимальном доступном разрешении, получить мета-данные по этим картинкам, записать статистику в базу. https://docs.google.com/document/d/1wNHTFFhXNNorwBPGKH7Kxe52_54_dLHh_-nSKR47y_E/edit?usp=sharing Пишите ...
Сайт Ucoz
Привет, фрилансеры. От вас требуется помочь с сайтом на платформе Ucoz. Там нужно добавить подкатегории, немного исправить некоторые слова и помочь изменить цвет сайта внизу.Все, больше ничего.
Заявки фрилансеров
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