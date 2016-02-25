Сайт Ucoz

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки138 просмотров

Привет, фрилансеры. От вас требуется помочь с сайтом на платформе  Ucoz. Там нужно добавить подкатегории, немного исправить некоторые слова и помочь изменить цвет сайта внизу.Все, больше ничего.

9 лет назад
lookstru2
Сергей 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров