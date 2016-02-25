Добавление в корзину торговых предложений Битрикс

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Написать код реализующий добавление в корзину торговых предложений на CMS Битрикс. Сами торговые предложение выведены, нужна только кнопка по нажатию на которую, без перезагрузки страницы и со стандартным сплывающим окном, добавляется в корзину то предложение напротив которого данная кнопка размещена.

9 лет назад
newgariks
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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