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Добавление в корзину торговых предложений Битрикс
Написать код реализующий добавление в корзину торговых предложений на CMS Битрикс. Сами торговые предложение выведены, нужна только кнопка по нажатию на которую, без перезагрузки страницы и со стандартным сплывающим окном, добавляется в корзину то предложение напротив которого данная кнопка размещена.
Заявки фрилансеров
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