Доработки joomla virtuemart

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Закрыт1 заявка105 просмотров

Есть сайт на joomla virtuemart

нужно:

1) есть карточка товаров. В ней описан товар. Но этот товар например может иметь разные габариты. От этого зависит цена. Все остальные характеристики абсолютно идентичны, так что делать на разные габариты разные карточки товара нет смысла. Нужно сделать, чтобы в карточке товара был выпадающий список, в котором можно было бы выбрать габарит. При этом должна меняться и цена.

Сколько стоит эта работа? (в заявке пожалуйста пишите цену отдельно по каждому пункту)

2) нужно сделать фильтр по тем же габаритам (но с возможностью сделать фильтр и по другим параметрам)

Чтобы можно было отметить галочками, какие габариты показывать.

Сколько стоит эта работа? (в заявке пожалуйста пишите цену отдельно по каждому пункту)

3) нужно сделать фильтр по цене. Т.е два окошечка мин и макс цена.

Сколько стоит эта работа? (в заявке пожалуйста пишите цену отдельно по каждому пункту)

Joomla
9 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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