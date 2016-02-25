Задачи на Drupal сайте

http://cable.ufalab.com/

на главной есть список подразделов - терминов. И они заполнены. Но не

выводятся (а в таксономии видно, что подтермины есть). Их нужно вывести. (настройка таксономии).

Скрин таксономии: yadi.sk/i/x5T-JqzHpV58y

+еще 2 таких задачи по настройке, но верхняя основная.