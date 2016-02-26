Нужно сделать модуль (парсер или граббер) фильмов для DLE

Ребят здравствуйте. Недавно приобрёл шаблон для ДЛЕ и купил ВПС хостинг, мне помогли всё настроить и также сделали мне основной HTML 5 videojs плеер, в которий я вставлял силки на фильм. Все било супер пока заметил одну вещь, силки с источников которых я брал фильмы умерли и стали не рабочими проверял смотрел короче алгоритм букв изменился. Сайт у меня на английском языке и фильмы также, мне нужна помощь чтоби через модуль можно било парсить фильмы с пару источников. Сразу говорю что источники мои с английских сайтов и используют как я думаю JS. Напишите кто сможет сделать такой парсинг / граббер модуль, сколько это займёт по времени и сколько это будет стоить. Спасибо