Нужно сделать ряд доработок по битриксу (форма ввода для инфоблока новости, нужно сделать возможным загружать картинки вместе с текстом)
Разгадка рекапча через сторонний сервис
Recapcha2 - эта капча с картинками, прикреплена ниже.
есть скрипт автопубликатор, капча появляется при логине и публикации обьявления.
требуется при определении капчи, отправлять ее на разгадку на сторонний сервис, получать положительный ответ, вставлять его, и продолжать автопостинг, ожидая следующую капчу.
Сервис имеет API и документацию.
Общая схема решения рекапчи:
1) Вы ставите галочку
2) Получаете изображение + инструкцию
3) Отправляете в сервис изображение + инструкцию (оригинальное изображение, без сетки и синего блока)
4) Получаете от сервиса ID капчи
5) Сервис смотрит размер изображения. Если оно 300x300px, то кладет на него сетку 3x3, если другой размер - кладёт сетку 4x4
6) Через 5 секунд обращаетесь за ответом на капчу
7) Они предоставляют номера картинок, которые нужно нажать для прохождения капчи
8) Кликаете по указанным изображениям.
Формат ответа:
OK|click:3/8/9/
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