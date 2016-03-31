Разгадка рекапча через сторонний сервис

Recapcha2 - эта капча с картинками, прикреплена ниже.

есть скрипт автопубликатор, капча появляется при логине и публикации обьявления.

требуется при определении капчи, отправлять ее на разгадку на сторонний сервис, получать положительный ответ, вставлять его, и продолжать автопостинг, ожидая следующую капчу.

Сервис имеет API и документацию.

Общая схема решения рекапчи:

1) Вы ставите галочку

2) Получаете изображение + инструкцию

3) Отправляете в сервис изображение + инструкцию (оригинальное изображение, без сетки и синего блока)

4) Получаете от сервиса ID капчи

5) Сервис смотрит размер изображения. Если оно 300x300px, то кладет на него сетку 3x3, если другой размер - кладёт сетку 4x4

6) Через 5 секунд обращаетесь за ответом на капчу

7) Они предоставляют номера картинок, которые нужно нажать для прохождения капчи

8) Кликаете по указанным изображениям.

Формат ответа:

OK|click:3/8/9/