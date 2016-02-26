Добрый день, Необходимо исправить (допилить) функционал сайта. ТЗ во вложении
Реферальная система на сайт
Нужно сделать реферальную систему для сайта. Верстка уже есть.
Суть реферальной системы заключается в следующем:
При оплате программы и регистрации человек получает логин и пароль, затем заходит в личный кабинет и копирует реферальные ссылки.
Если по ссылке зарегистрируется новый пользователь, то у владельца ссылки в личном кабинете появляется иконка партнера и сумма заработанных средств в статистике.
Оплата при регистрации поступает на счет владельца сайта, и он сам делает выплаты.
Для этого у владельца сайта должна быть возможность посмотреть статистику по всем пользователям
Подводя итог:
- сделать систему оплаты в 4 шага (интегрировать платежную систему)
- авторизацию в личный кабинет
- в личном кабинете должна быть возможность загрузить фото профиля, увидеть своих партнеров, получить реферальную ссылку, получить статистику выплат.
- у администратора сайта должен быть способ посмотреть, кто зарегистрировался на сайте и сколько заработал. Оплата будет производится вручную.
Если что-то не понятно см прикрепленные файлы – из них должно быть ясно как работает сайт.
Возможна реализация на бесплатной CMS.
Срок – 10 дней.
Жду обоснованных предложений по цене.
Небольшой нюанс - у сайта будет 5 доменов, каждый будет отличаться лишь стоимостью регистрации. Сайты должны быть независимы (на каждом сайте у пользователя будет личный кабинет, который никак не связан с другими)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Мне нужны подробные ответы с конкретными цифрами и ссылками на мои вопросы связанные с размещением видео на сайте. Подробности в приложенном файле. Пишите цену и задавайте вопросы, если что-то непонятно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо установить несколько плагинов в сайт на wordpress. Мы описываем функционал, вы - сами находите и устанавливаете плагины. Оплата почасовая - 80 рублей в час. Если ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
В ходе плановой проверки на Вашем аккаунте было обнаружено подозрительное, потенциально вредоносное, содержимое. Ниже приведены пути к найденным файлам, а также их описание: public_html/_borders/_vti_cnf/urlrewrite.php (PHP.Shell.HostComm.#27047.WSO.0.UNOFFICIAL) public_html/_borders/urlrewrite.php (PHP.Shell-83) public_html/_themes/_vti_cnf/rss.php (PHP.Shell.HostComm.#27047.WSO.0.UNOFFICIAL) public_html/bitrix/admin/include.php ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть CSV таблица с около 2000 записями. Пример см. в файл product.csv. Надо написать робот с функционалом как в приложенном документе ТЗ-робот-26.02.2016.doc. В отклике прошу указать цену.Завершен9 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Оцените пожалуйста стоимость и сроки разработки функционала для CMS с которыми Вы работаете. Если Вы затрудняетесь дать точную оценку - укажите вилку. Заполоненный exel-файл отправьте личным ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделать согласно ТЗВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $3
Регулярка 1. Смотрите пример https://yadi.sk/i/iOYM03uQpXZpP 1. Удалить повторяющийся текст после ссылки (анкор). 2. Удалить повторяющийся текст перед ссылкой (анкор). Регулярка 2. Заменить фразу с названием города на предложный падеж, если он в именительном. ...Завершен9 лет назад
- $200
Нужно прикрутить (интегрировать/натянуть) имеющуюся верстку на движок статистики (написан на PHP).Закрыт9 лет назад