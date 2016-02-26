Реферальная система на сайт

$53
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки149 просмотров

Нужно сделать реферальную систему для сайта. Верстка уже есть. 

Суть реферальной системы заключается в следующем: 

При оплате программы и регистрации человек получает логин и пароль, затем заходит в личный кабинет и копирует реферальные ссылки. 

Если по ссылке зарегистрируется новый пользователь, то у владельца ссылки в личном кабинете появляется иконка партнера и сумма заработанных средств в статистике. 

Оплата при регистрации поступает на счет владельца сайта, и он сам делает выплаты. 

Для этого у владельца сайта должна быть возможность посмотреть статистику по всем пользователям

Подводя итог: 

- сделать систему оплаты в 4 шага (интегрировать платежную систему)

- авторизацию в личный кабинет

- в личном кабинете должна быть возможность загрузить фото профиля, увидеть своих партнеров, получить реферальную ссылку, получить статистику выплат.

- у администратора сайта должен быть способ посмотреть, кто зарегистрировался на сайте и сколько заработал. Оплата будет производится вручную.

Если что-то не понятно см прикрепленные файлы – из них должно быть ясно как работает сайт. 

Возможна реализация на бесплатной CMS. 

Срок – 10 дней. 

Жду обоснованных предложений по цене. 

Небольшой нюанс - у сайта будет 5 доменов, каждый будет отличаться лишь стоимостью регистрации. Сайты должны быть независимы (на каждом сайте у пользователя будет личный кабинет, который никак не связан с другими)

9 лет назад
headfire94work
Егор 
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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