Реферальная система на сайт

Нужно сделать реферальную систему для сайта. Верстка уже есть.

Суть реферальной системы заключается в следующем:

При оплате программы и регистрации человек получает логин и пароль, затем заходит в личный кабинет и копирует реферальные ссылки.

Если по ссылке зарегистрируется новый пользователь, то у владельца ссылки в личном кабинете появляется иконка партнера и сумма заработанных средств в статистике.

Оплата при регистрации поступает на счет владельца сайта, и он сам делает выплаты.

Для этого у владельца сайта должна быть возможность посмотреть статистику по всем пользователям

Подводя итог:

- сделать систему оплаты в 4 шага (интегрировать платежную систему)

- авторизацию в личный кабинет

- в личном кабинете должна быть возможность загрузить фото профиля, увидеть своих партнеров, получить реферальную ссылку, получить статистику выплат.

- у администратора сайта должен быть способ посмотреть, кто зарегистрировался на сайте и сколько заработал. Оплата будет производится вручную.

Если что-то не понятно см прикрепленные файлы – из них должно быть ясно как работает сайт.

Возможна реализация на бесплатной CMS.

Срок – 10 дней.

Жду обоснованных предложений по цене.

Небольшой нюанс - у сайта будет 5 доменов, каждый будет отличаться лишь стоимостью регистрации. Сайты должны быть независимы (на каждом сайте у пользователя будет личный кабинет, который никак не связан с другими)