Добрый день, Необходимо исправить (допилить) функционал сайта. ТЗ во вложении
Установить плагины в wordpress
Необходимо установить несколько плагинов в сайт на wordpress.
Мы описываем функционал, вы - сами находите и устанавливаете плагины.
Оплата почасовая - 80 рублей в час.
Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, напишите в письме что именно делали.
Если есть портфолио - приложите.
Также напишите несколько слов о себе - имя, возраст, род основной деятельности, знания программ, навыки-умения, откуда вы.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
В ходе плановой проверки на Вашем аккаунте было обнаружено подозрительное, потенциально вредоносное, содержимое. Ниже приведены пути к найденным файлам, а также их описание: public_html/_borders/_vti_cnf/urlrewrite.php (PHP.Shell.HostComm.#27047.WSO.0.UNOFFICIAL) public_html/_borders/urlrewrite.php (PHP.Shell-83) public_html/_themes/_vti_cnf/rss.php (PHP.Shell.HostComm.#27047.WSO.0.UNOFFICIAL) public_html/bitrix/admin/include.php ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть CSV таблица с около 2000 записями. Пример см. в файл product.csv. Надо написать робот с функционалом как в приложенном документе ТЗ-робот-26.02.2016.doc. В отклике прошу указать цену.Завершен9 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Оцените пожалуйста стоимость и сроки разработки функционала для CMS с которыми Вы работаете. Если Вы затрудняетесь дать точную оценку - укажите вилку. Заполоненный exel-файл отправьте личным ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделать согласно ТЗВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $3
Регулярка 1. Смотрите пример https://yadi.sk/i/iOYM03uQpXZpP 1. Удалить повторяющийся текст после ссылки (анкор). 2. Удалить повторяющийся текст перед ссылкой (анкор). Регулярка 2. Заменить фразу с названием города на предложный падеж, если он в именительном. ...Завершен9 лет назад
- $200
Нужно прикрутить (интегрировать/натянуть) имеющуюся верстку на движок статистики (написан на PHP).Закрыт9 лет назад
Есть музыкальный портал. В каждом альбоме находится список композиций в формате: Исполнитель - Песня Сайт на движке DLE. Необходимо подключить парсинг музыки с ВК через API, чтобы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $9
Даны базы из Яндекс карт и 2gis по 3 городам. Нужен небольшой скрипт, который выкинет дубли и объединит обе базы в одну https://drive.google.com/folderview?id=0B-KFBc8K2Wk0dVctMF9FUm54XzQ&usp=sharing Бюджет - 500рубВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад