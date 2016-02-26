Установить плагины в wordpress

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Необходимо установить несколько плагинов в сайт на wordpress.

Мы описываем функционал, вы - сами находите и устанавливаете плагины.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, напишите в письме что именно делали.

Если есть портфолио - приложите.

Также напишите несколько слов о себе - имя, возраст, род основной деятельности, знания программ, навыки-умения, откуда вы.

Спасибо!

WordPress
9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров