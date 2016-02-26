Oscommerce meta tags

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Добрый день!

Есть сайт на довольно старом движке oscommerce vam edition

Необходимо на него прикрутить модуль 

http://addons.oscommerce.com/info/5497

Или др. модуль, который позволил бы прописать метатеги для товаров по заданным шаблонам.

Доп. инфу предоставлю по запросу.

9 лет назад
qwertisound
Алексей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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