Доработка интернет-магазина на платформе storeland

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок111 просмотров

Есть арендованный интернет-магазинна платформе storeland.ru

Требуется дописать несложныйфункционал, связанный с процессом обработки заказов и отображением карточек

товаров.

Заданий несколько, готов их выдаватьпо мере готовности.

 

Если увас есть опыт работы с этой платформой, обращайтесь, пришлю задания. От вас в

ответ - стоимость ваших услуг и сроки исполнения.

9 лет назад
customer_9999
Вадим 
54 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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