Вывести загрузку фото в отдельную функцию.

Имеется функция просмотра виртуального тура. Результат виден на сайте http://www.xn--80ahnhigf1ajj.com (ссылка "просмотр").

Функция просмотра написана на js. В ней предусмотрена проверка на наличие флеша. Если его нет (если с ним проблемы) - запускается слайдер со статичными фото.

Проблема: данные фотографии начинают подгружаться вместе с самим туром (изначальный косяк проектирования/создания данной функции). В результате идет пустая трата времени процесса загрузки (это в случае отсутствия флэша; т.е. данные фото нужны только примерно в 10-20% случаях).

Задача: реализовать подгрузку статичных фото только в том случае, если у клиента нет флэша (либо проблемы с ним) либо у него фф (сам процесс проверки браузера/флэша реализован). В противном случае данные фото подгружать не надо, в просмотре кода страницы их быть не должно, времени на их подгрузку тратиться не должно.

Могу предположить (!), что работы будут сведены к доработке текущего js.

Сроки "не горят", на выбор исполнителя. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности (Яденьги, карта сбера, R-вебмани).