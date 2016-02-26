Несложная задача по moodle. Подробности в личке.
Вывести загрузку фото в отдельную функцию.
Имеется функция просмотра виртуального тура. Результат виден на сайте http://www.xn--80ahnhigf1ajj.com (ссылка "просмотр").
Функция просмотра написана на js. В ней предусмотрена проверка на наличие флеша. Если его нет (если с ним проблемы) - запускается слайдер со статичными фото.
Проблема: данные фотографии начинают подгружаться вместе с самим туром (изначальный косяк проектирования/создания данной функции). В результате идет пустая трата времени процесса загрузки (это в случае отсутствия флэша; т.е. данные фото нужны только примерно в 10-20% случаях).
Задача: реализовать подгрузку статичных фото только в том случае, если у клиента нет флэша (либо проблемы с ним) либо у него фф (сам процесс проверки браузера/флэша реализован). В противном случае данные фото подгружать не надо, в просмотре кода страницы их быть не должно, времени на их подгрузку тратиться не должно.
Могу предположить (!), что работы будут сведены к доработке текущего js.
Сроки "не горят", на выбор исполнителя. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности (Яденьги, карта сбера, R-вебмани).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно выполнить настройку синхронизации Мой склад и сайта на Битрикс: 1. Разделить выгрузку с Мой склад на несколько частей. 2. Настроить корректную передачу данных по товарам, количеству, ценам на сайт и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Предложите свой вариант автоворонки для лендинга victoriaprudnikova.com и сколько будет стоить Ваша работа "под ключ".Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт http://mesto-mebeli.ru/. Расширяются на другие города. Нужно сделать выбор города в шапке. Предусмотреть разные города,цены и наличие товара . Данный сайт реализован на Opencart - так как на нем это будет трудно реализуем, готовы рассмотреть смену cms.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть туристический блог на WP. 1) Виджет погоды реализован от Gismeteo. Все устраивает (как выглядит, как показывает погоду), но он формирует 16 ссылок на сайт Gismeteo (16 городов), но это ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо настроить в меню вывод услуг так, чтобы вместо адресов /services/услуга/ были адреса /services/раздел/услуга/. См. подробности в файле. Пожалуйста, пишите предложение по цене и срокам.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно внести небольшие изменения на сайт. 1. Настроить внешний вид 2. Настроить результаты поиска 3. Сделать ссылки на соцсети 4. Сделать подписку 5. Сделать комментарииВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть арендованный интернет-магазинна платформе storeland.ru Требуется дописать несложныйфункционал, связанный с процессом обработки заказов и отображением карточек товаров. Заданий несколько, готов их выдаватьпо мере готовности. Если увас есть опыт работы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Здравствуйте, все кто имеет опыт работы с данной cms. предоставлю всю информацию. С Уважением, Владислав.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Есть сайт на довольно старом движке oscommerce vam edition Необходимо на него прикрутить модуль http://addons.oscommerce.com/info/5497 Или др. модуль, который позволил бы прописать метатеги для товаров по заданным шаблонам. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад