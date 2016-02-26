Подключение системы оплаты PAYU к сайту.

Здравствуйте!

Нужно доработать подключение системы PAYU к сайту.

Откликайтесь, пожалуйста те, кто знает и имеет опыт работы с этой системой.

Проблема следующая:

Некорректно работает адрес для приёма IPN уведомлений.

Счет выставляется в рублях а не в евро для европейских покупателей.

Нужно исправить ошибки в "кодах" и оказать помощь в подключении.