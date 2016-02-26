Подключение системы оплаты PAYU к сайту.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Здравствуйте! 

Нужно доработать подключение системы PAYU к сайту. 

Откликайтесь, пожалуйста те, кто знает и имеет опыт работы с этой системой. 

Проблема следующая: 

Некорректно работает адрес для приёма IPN уведомлений. 

Счет выставляется в рублях а не в евро для европейских покупателей. 

Нужно исправить ошибки в "кодах" и оказать помощь в подключении.

9 лет назад
vkovbas
62 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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