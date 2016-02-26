Нужен web-программист со знанием WordPress для локализации сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок86 просмотров

Уважаемые Фрилансеры!

Задача проекта в создании русскоязычной версии сайта агентства переводов http://agenda.co.ua

Разделы сайта не будут дублироваться, некоторые будут повторяться, будут добавлены новые.

Нужен толковый специалист для плодотворной работы над проектом!

После договоренности о сроках и условиях работы, и об оплате - будут предоставлены макеты.

Просьба писать стоимость работы и давать ссылки на Ваши работы.

Жду отзывов! Спасибо!

WordPress
9 лет назад
agendatranslatio
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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