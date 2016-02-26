Несложная задача по moodle. Подробности в личке.
Нужен web-программист со знанием WordPress для локализации сайта
Всем привет!
Ребята, задача этого проекта заключается в создании русскоязычной версии сайта агентства переводов http://agenda.co.ua.
Разделы сайта не будут дублироваться, они будут отличаться от разделов английской версии, определенный контент будет таким же, какой-то будет добавлен.
Нужен толковый спец для плодотворного сотрудничества над этим проектом.
После договоренности об условиях и сроках работы и об оплате - будут предоставлены макеты.
Просьба в отзыве сразу писать стоимость Вашей работы и давать ссылки на примеры работ.
Жду Ваших отзывов! Спасибо!
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