Нужен web-программист со знанием WordPress для локализации сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки122 просмотра

Всем привет! 

Ребята, задача этого проекта заключается в создании русскоязычной версии сайта агентства переводов http://agenda.co.ua.

Разделы сайта не будут дублироваться, они будут отличаться от разделов английской версии, определенный контент будет таким же, какой-то будет добавлен.

Нужен толковый спец для плодотворного сотрудничества над этим проектом.

После договоренности об условиях и сроках работы и об оплате  - будут предоставлены макеты.

Просьба в отзыве сразу писать стоимость Вашей работы и давать ссылки на примеры работ.

Жду Ваших отзывов! Спасибо!

WordPress
9 лет назад
agendatranslatio
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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