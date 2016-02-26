Нужен web-программист со знанием WordPress для локализации сайта

Всем привет!

Ребята, задача этого проекта заключается в создании русскоязычной версии сайта агентства переводов http://agenda.co.ua.

Разделы сайта не будут дублироваться, они будут отличаться от разделов английской версии, определенный контент будет таким же, какой-то будет добавлен.

Нужен толковый спец для плодотворного сотрудничества над этим проектом.

После договоренности об условиях и сроках работы и об оплате - будут предоставлены макеты.

Просьба в отзыве сразу писать стоимость Вашей работы и давать ссылки на примеры работ.

Жду Ваших отзывов! Спасибо!